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«Никогда не говори никогда»: преданная экс-жена Жигунова рассказала, что все еще любит актера

Вера Новикова не исключает, что когда-нибудь опять воссоединится с «гардемарином».

«Никогда не говори никогда»: преданная экс-жена Жигунова рассказала, что все еще любит актера
Сергей Жигунов. Фото: Global look press

Актрису Веру Новикову дважды бросал ее муж Сергей Жигунов ради своих любовниц. Первый раз после 22 лет брака он сбежал к Анастасии Заворотнюк, второй раз, через 11 лет — к ее копии Виктории Ворожбит.

В первый уход «гардемарина» его экс-жена прождала любимого около года, и он пришел, сказав, что скучал по дому. Сейчас Вера Новикова опять не исключает, что ее экс-супруг немного погуляет, да и вернется к ней под крылышко.

Виктория Ворожбит и Сергей Жигунов. Фото: instagram.com/vzhigunovochka/

«Разлюбила ли я его? Нет. Верю, что снова вернется? Никогда не говори никогда. Сейчас я просто живу», — рассказала она «Экспресс газете».

Вера Новикова считает, что у них с Сергеем Жигуновым наступила усталость от брака. «Но мы навсегда останемся родными. Мы ничего не делим. Созваниваемся, решаем какие-то вопросы. У нас же дочка», — подчеркнула артистка.

Вера Новикова в молодости. Фото: Global look press

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Вера НовиковаВиктория Ворожбитновости шоу-бизнесаСергей Жигунов