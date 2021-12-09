«Английская королева оказалась быстрее Министерства культуры»: Жигунов – о письме Елизавете II

Как отметил актер, в Великобритании нет такой бюрократии, как в России.

Актер Сергей Жигунов рассказал о съемках «Трех мушкетеров» в 2013 году.

Тогда для записи он обратился за помощью в Лондонский симфонический оркестр. Это главный оркестр мировой кинематографии. Оказалось, что оркестр не записывает музыку для сериалов. Жигунов, чтобы ему пошли навстречу, схитрил, что сначала будет создан фильм, а только потом сериал.

Как отметил Жигунов, оркестр находился под личным патронатом королевы Елизаветы II. Помощница актера написала письмо королеве. Жигунов считал, что бюрократическая процедура будет долгой.

«Английская королева оказалась быстрее нашего Министерства культуры. На третий день мне ответили, что, мол, в порядке исключения они готовы записать музыку к «Трем мушкетерам». Сергей Жигунов

Напомним, что фильм «Три мушкетера» не была ремейком знаменитого советского мюзикла «Д’Артаньян и три мушкетера» 1978 года с Михаилом Боярским в главной роли на музыку Максима Дунаевского, сообщает riafan.ru.

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