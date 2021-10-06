Сергей Жигунов позабыт: Вера Новикова возобновила общение с бывшим гражданским мужем

Актриса Вера Новикова стала снова появляться в обществе своего бывшего гражданского мужа актера Андрея Ярославцева. Именно от него она в свое время ушла к Сергею Жигунову, поддавшись на ухаживания «гардемарина».

Как отметила Вера Новикова, у нее сейчас в жизни очень много интересов. Самые теплые воспоминания у нее связаны с детским спектаклем «Про Ивана-не-великана», который она играла сразу, как пришла работать в театр.

«Моим партнером был Андрей Ярославцев, тоже выпускник Щукинского училища. Замечательный актер, человек! Бывает так, что играешь в любовь, и чувство переходит в жизнь. Так и у нас получилось. Играя в этом спектакле, мы влюбились друг в друга. Он очень хороший. Потом долгое время мы с ним не виделись, а сейчас стали снова общаться». Вера Новикова

Напомним, что Сергей Жигунов дважды уходил от Веры Новиковой. Первый раз из-за актрисы Анастасии Заворотнюк, а второй из-за журналистки Виктории Ворожбит, сообщает «Комсомольская правда».

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