«Алена Гаврилова, спасибо тебе за нашу дочь»: Эмин Агаларов поздравил Афину с трехлетием

Певец Эмин Агаларов в Instagram поздравил с днем рождения свою дочь от модели Алены Гавриловой. Афине исполнилось три годика.

«Наше чудо, Афинка, с Днем рождения! Алена Гаврилова, спасибо тебе за нашу дочь. 31.12 — лучший день в году». Эмин Агаларов

По словам Эмина Агаларова, в новом году он всем желает счастья. «Всех поздравляю с праздниками и желаю семейного благополучия, тепла, здоровья, радостных и ярких моментов, и пусть все обязательно сбывается в новом 2022 году».

Напомним, что недавно стало известно о воссоединении Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Пара, которая на какое-то время расставалась, кажется, снова вместе.

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