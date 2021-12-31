Экс-жена Эмина в мерцающем платье на запах посетила Большой театр с повзрослевшим сыном

Алена Гаврилова почти два года прожила в браке с Эмином Агаларовым. Она родила от него дочку Афину. Однако в разгар пандемии в 2020 году пара объявила о расставании.

Сначала артист навещал только наследницу, но этой осенью его не раз заметили на отдыхе с Аленой. И незадолго до Нового года бывшие супруги воссоединились. Гаврилова снялась в клипе певца и показала лицо дочки.

Поклонники обрадовались радостному событию. Однако пока неизвестно, будут ли они снова играть свадьбу. Но Алена уже вернулась в Москву из ОАЭ, где не так давно отдыхала.

За день до Нового года она отправилась в Большой кадр. Компанию светской львице составил ее сын от «водочного короля» Рустама Тарико. Ранее она строила отношения с бизнесменом, который в ЗАГС ее так и не отвел. Однако Тарико красиво за ней ухаживал и даже выкупил право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре, ее именем.

Рустам-младший уже ходит в 9 класс. Он облачился в черную рубашку и брюки для выхода в свет. А вот Гаврилова запечатлелась в мерцающем платье на запах с пайетками. Наряд кремового цвета дополнили черные туфли-лодочки.

«Наша новогодняя традиция — „Щелкунчик“», — похвасталась Алена.

Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена певца. Многие одарили ее комплиментами. Напомним, что 31 декабря дочка Эмина отметит день рождения. В прошлый раз она была с мамой. Не исключено, что теперь семья устроит настоящий праздник и Агаларов будет рядом с наследницей в особенный день.

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