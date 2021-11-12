Снова счастливы вдвоем: Эмин Агаларов и Алена Гаврилова появились вместе на бизнес-форуме

Воссоединение пары, по слухам, состоялось более полугода назад.

Музыкант Эмин Агаларов появился на бизнес-форуме в Доме Пешкова вместе со своей бывшей женой моделью Аленой Гавриловой.

При этом на мероприятии Эмин Агаларов и Алена Гаврилова держались поодаль друг от друга. Пока они не торопятся подтверждать информацию, что снова вместе.

Между тем информированные источники сообщили, что Агаларов и Гаврилова уже полгода как снова живут под одной крышей, сообщает портал peopletalk.ru.

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Напомним, что у Эмина Агаларова и Алены Гавриловой есть совместная дочка Афина. В 2020 году парочка неожиданно для многих объявила о расставании. Судя по всему, им удалось решить все недопонимания.

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