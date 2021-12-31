«Селфи почти пятилетней давности»: Кошмал в свадебном платье показала, с чего начинались «Сваты-7»

Работа над проектом стартовала еще в 2017 году.

Актриса Анна Кошмал в Instagram поделилась фотографией, которая была сделана в 2017 году, когда только начиналась работа на седьмой частью «Сватов». На кадре она запечатлена в свадебном платье.

«Селфи почти 5-летней давности. Четыре с половиной года назад. Ну вот и последняя серия, очень особенная для меня». Анна Кошмал

По сюжету в финале седьмой части Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени Ковалевой, вышла замуж за своего возлюбленного Джека.

Напомним, что седьмой сезон «Сватов» стал последним. Режиссер Андрей Яковлев отмечал, что не планирует снимать продолжение картины. Между тем в Сети за последнее время было огромное количество негативных комментариев. Многие фанаты сериала отмечали, что «Сваты-7» уже не те.

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