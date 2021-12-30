Марина Сердешнюк показала свою «сестру-близняшку» на съемках «Сваты-7» в Грузии

Актриса Марина Сердешнюк в Instagram поделилась снимком со своей «сестрой-близняшкой». Эта актриса была дублером Марины Сердешнюк в одной из серий, которая снималась в Грузии. В частности, прыгала вместо нее в воду, когда звезда «Сватов» со сюжету делала селфи.
«Я и моя сестра-близняшка».
«Марина, вы прекрасно выглядите. Так похудели», «Очень классный сериал. Спасибо вам за вашу работу», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Марина Сердешнюк в сериале «Сваты» сыграла роль Кати Беркович. По сюжету она лучшая подруга Жени Ковалевой в исполнении Анны Кошмал.
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