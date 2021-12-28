«Горжетка из двух лис и огромный кандибобер»: как звезда сериала «Сваты» будет выглядеть в образе баронессы

Стас Садальский показал костюм, который придумали для Татьяны Кравченко.

Звезда популярного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко занята не только в кино, но и в театре.

Вместе со Стасом Садальским она играет в спектакле «Гвоздь сезона».

Художник постановки придумала для Татьяны Кравченко наряд баронессы, ведь на днях выяснилось, что актриса — настоящая аристократка, голубых кровей.

В микроблоге Стас Садальский показал, как Татьяна Кравченко будет выглядеть в костюме.

«Вот такой смешной костюм для первого появления баронессы Кравченко придумала художница спектакля «Гвоздь сезона». На сцене, как и в жизни, первое впечатление очень важно. Впервые появляясь перед зрителем, персонаж должен делать что-то впечатляющее и характеризующее его. Еще на Таню будет надета горжетка из двух лис и огромный кандибобер… Не прокутите, наш гвоздь сезона», — подписал кадр Стас Садальский.

«Шикарный образ создан для баронессы! Татьяне Эдуардовне пойдет! Вот это будет «Гвоздь сезона», «О! Кандибобер!», «Мадам Грицацуева», «Прекрасный образ для любимой Татьяны», — высказались под снимком поклонники.

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