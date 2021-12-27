И вот этот день настал: после восьмилетнего перерыва на экраны в России выходят новые «Сваты»

Главные герои, как и во всех предыдущих частях, подтрунивают друг над другом.

На канале «Россия 1» 27 декабря начнут показывать ставший поистине народным сериал «Сваты-7», у которого в нашей стране огромная армия поклонников.

В новой части главные герои, как обычно, будут подтрунивать друг над другом. Весь сюжет будет сосредоточен вокруг украинской актрисы Анны Кошмал, в личную жизнь которой сваты будут вторгаться без всякого зазрения совести. В сериале будет, как и прежде, великолепная музыка. Никуда не исчезнет и ставшая уже знаменитой тельняшка Федора Добронравова.

Надо сказать, что Анна Кошмал за прошедшие годы стала на Украине звездой. У нее за плечами уже несколько десятков фильмов и сериалов. Снялась она и в нашумевшем на Украине картине «Слуга народа».

Напомним, что четыре года назад Анна Кошмал вышла замуж. У нее подрастает сын Михаил. На экране же она будет все такой же милой и задорной девчонкой, в которую влюблены миллионы, сообщает «Комсомольская правда».

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