«Подруга дней моих юношеских!»: Миронова оценила фото Железняк в роскошном черном платье

Как отметила актриса, она уже накупила салатов на Новый год.

Актриса Мария Миронова отреагировала в Instagram на фото своей давней подруги — звезды «Сватов» Олеси Железняк. Актриса разместила снимок, на котором она запечатлена в роскошном черном платье с открытой линией плеч.

«Расскажите, как проходит ваша подготовка к Новому году? Елку поставили? Квартиру украсили? Продукты для салатов купили?» — спросила пользователей Олеся Железняк.

«Салатов купили. Какая красавица, подруга дней моих юношеских! Люблю. С наступающим!» Мария Миронова

Напомним, что Олеся Железняк прославилась по сериалу «Сваты». В картине она сыграла роль жены Митяя Буханкина — друга и кума Ивана Будько.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!