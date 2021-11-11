«Восхищен ее темпераментом»: актеры сериала «Сваты-7» поздравили Олесю Железняк с днем рождения

Исполнители главных ролей в сериале «Сваты-7» рассказали о своей коллеге по съемочной площадке – Олесе Железняк. Таким способом артисты поздравили знаменитость с 47-летием.

Федор Добронравов признался, что считает именинницу заботливой женой и матерью.

«В личном общении теплый, добрый и прекрасный человек. Замечательная мать, прекрасная жена. Раз она со своим супругом Спартаком Сумченко столько лет вместе», — отметил артист.

Добронравов даже в шутку «пожалел» Железняк, дав понять, что она вся в делах и в проектах. Актер считает коллегу очень трудолюбивой:

«Я бы здоровья Олесе пожелал. Ей столько сил надо. Бедненькая она и ездит, и летает, и играет, и безудержно просто. Я восхищен ее темпераментом и ее силе внутренней. Дай бог, ей здоровья и дальнейшего процветания».

И Анатолий Васильев не сомневается в профессионализме коллеги.

«Олеся Железняк — прекрасная актриса, но мне не удалось с ней поработать», — рассказал Васильев в беседе с «ФАН».

Напомним, ранее исполнительница роли Валентины в сериале «Сваты-7» Татьяна Кравченко поделилась «секретными материалами» с озвучки кинокартины.

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