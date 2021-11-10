Слова не нужны: экс-жена Эмина в силуэтном мини-платье и модных босоножках предстала в Дубае

Алена Гаврилова поделилась кадрами с курорта, где также проводит время ее бывший муж.

Алена Гаврилова стала известной, когда начала участвовать в конкурсах красоты. А несколько лет назад она стала женой Эмина Агаларова. Ходили слухи, что семья певица была против его выбора, но он все же сыграл с ней свадьбу.

Однако влюбленные прожили вместе около двух лет. Даже ради дочки Афины супруги не стали сохранять союз. Но если первое время их отношения были напряженными, то теперь они все чаще отдыхают вместе.

Не так давно Гаврилова летала в Италию, где гуляла у озера Комо. Одновременно с ней там оказался и Эмин. Теперь они проводят время в Дубае.

И хоть бывшие супруги не публикуют совместных фото, поклонники подозревают, что они отдыхают вместе. Накануне Алена поделилась новыми снимками, на которых позировала в силуэтном мини-платье и модных босоножках с тонкими тесемками.

Наряд подчеркнул стройные ноги модели. Она стояла на фоне знаменитого отеля «Бурдж-эль-Араб». Гаврилова восхитила поклонников своим образом. Примечательно, что Эмин тоже опубликовал фото с курорта, но позировал у пальм.

«Женщина в любви всегда особенно красива», «Какая же вы обворожительная», «Слишком красивая», «У вас безупречный вкус», «Эмину с вами однозначно повезло», «И Эмин в Дубае! Как это мило», «Ваше расставание было странным! Хорошо, что дочка видится с папой», «Просто сногсшибательная», «Это идеально», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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