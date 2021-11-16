Экс-жена Эмина в силуэтном платье из атласа с открытым плечом появилась на балу Tatler

Алена Гаврилова стала гостей на светском рауте. Она выбрала сдержанный образ для такого случая.

Эмин Агаларов является одним из самых завидных холостяков. И это при том, что у него четверо детей от прошлых отношений. Первая жена Лейла Алиева подарила ему сыновей.

Также у них есть приемная дочка Амина. А вторая жена Алена Гаврилова родила от него дочку Афину. Примечательно, что артист всем наследникам уделяет внимание и дружит с бывшими избранницами.

Не так давно Эмин и Алена вместе провели время в Дубае. Также певец был в Италии в то же время, что и его бывшая жена. Они развелись всего года назад, поэтому поклонники надеются на их воссоединение.

Но на днях она приехала в Москву. Гаврилова посетила бал дебютанток Tatler. Она выбрала для такого случая черное платье из атласа. Силуэтное платье с открытым плечом подчеркнуло ее фигуру.

«Из Москвы с любовью», — написала она.

Добавим, что также на балу появились: Олег Газманов с дочкой и сыновьями, Филипп Киркоров с детьми, Яна Рудковская, Настя Ивлеева и другие известные персоны.

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