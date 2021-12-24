«Афина – копия папы!»: Эмин вслед за Марией Порошиной впервые показал лицо своего младшего ребенка

Певец воссоединился с бывшей женой Аленой Гавриловой и снял об этом видеоклип.

Эмин Агаларов решил перед Новым годом сделать подарок своим поклонникам. Сюрприз получился не один, а целых три!

Во-первых, музыкант порадовал публику романтичным клипом на песню 31.12. Во-вторых, в нем он рассказал о воссоединении с бывшей женой Аленой Гавриловой, которая снялась в ролике. В-третьих, на видео он впервые показал лицо своей дочки Афины от Алены Гавриловой.

Малышка родилась в 2018 году и все это время Эмин старательно прятал ее лицо от широкой публики, снимая для социальных сетей только сзади или сбоку.

«Афина — копия папы!», «Какая красавица Афина!», «Доча папина растет!» — тут же стали обсуждать внешность девочки пользователи Сети.

Любопытно, что актриса Мария Порошина тоже именно 24 декабря решила впервые показать поклонникам лицо своего сына Андрея. Мальчик является пятым наследником артистки, а его отец до сих пор остается загадкой. Звезда родила малыша после развода с Ильей Древновым.

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