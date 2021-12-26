Яркая Пиковая Дама: Вера Брежнева сразила судей, появившись в украинском шоу «Маска»

Настя Каменских и другие судьи закричали, когда узнали, что хит Витаса филигранно исполнила жена Константина Меладзе.

Вера Брежнева привыкла к постоянным гастролям. Она появляется на премия и светских раутах. Однако большую часть времени артистка проводит с мужем Константином Меладзе.

Недавно она летала в Киев, где отметила день рождения младшей дочки Сары и приняла участие в фотосессии. Как оказалось, звезда успела принять участие в популярном шоу, но молчала об этом, сохраняя интригу.

Состоялся финал украинской версии шоу «Маска». Настя Каменских, Андрей Данилко и другие судьи были заинтригованы, когда увидели яркую гостью в костюме Пиковой Дамы.

Участница исполнила хит Витаса и даже повторила его выдающийся вокал. Члены жюри были шокированы. Некоторые стали думать, что под маской скрывается мужчина — Макс Барский. Однако никто не назвал правильную версию.

И после интригующей минуты маска была сняла. За ней скрылась Брежнева. Поклонники стали визжать от восторга. Никто не мог поверить в увиденное.

«Это бесподобно!» — заявил Максим Галкин.

«Да, я до сих пор в шоке! Как вы запутали всех!», «Ты так замаскировалась что никто и не предположил что это наша Верочка», «Вы просто прекрасны, прям ваш образ, Вера», «Я под огромным впечатлением! Такого не видела ранее, даже подобного», «Какой вокал», — прокомментировали пост подписчики.

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