«Близняшки загорели»: Каменских в мини-платье с бахромой обнажила «сдобный» бюст на глазах Сердючки

Настя Каменских раньше выступала в дуэте с Потапом. Они были одной из самых популярных групп в 2000-х годах. Теперь певица строит сольную карьеру. При этом она по-прежнему выступает в женственных нарядах.

К своей свадьбе артистка похудела, но сохранила свою изюминку. Настю зачастую сравнивают с американской звездой Ким Кардашьян, так как у нее тоже пышная пятая точка.

В последнее время Каменских делится кадрами не с моря, а со съемок. Для шоу «Маска» она каждый раз подбирает себе броские наряды. Недавно в проекте отметилась Вера Брежнева, которая скрывалась под маской Пиковой Дамы.

А вот для новогодних съемок Настя увиделась с Веркой Сердючкой и ее артистической мамой. Звезда отметилась в платье-бюстье с бахромой. Наряд с корсетом подчеркнул ее формы. Она наклонилась, засветив свой бюст во всей красе.

«Эта новогодняя ночь будет особенной! Потому что мы с Сердючкой и ее мамой подготовили для вас крутой музыкальный сюрприз!» — призналась артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каменских. Многие одарили ее комплиментами. «Мама такая большая стала», «У Сердючки такой фэмили лук», «Ну у вас и платье, всю красоту видно», «Близняшки загорели», «Ох, вот это вид», «Какая ложбинка», «Настя, ну хороша», «Ваши формы едва поместились в это платье», «Выглядите бомбически», — прокомментировали пост подписчики.

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