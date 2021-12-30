Весь день у плиты: Подольская в платье лимонного цвета предстала на кухне с мамой и сестрами

Жена Владимира Преснякова показала, как готовится к Новому году и что готовит для праздничного стола.

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Примечательно, что она уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Артистка успевает строить отношения с возлюбленным, воспитывать детей и выпускать новые песни.

К слову, у пары подрастают сыновья: Артемий и Иван. Младшему наследнику супругов лишь недавно исполнился один год. Несмотря на загруженный график в декабре, пара не раз собирала дома родных.

30 декабря Подольская решила устроить семейный день. Она облачилась в платье лимонного цвета в цветочек. Ее прическу украсил ободок с елочкой. Певица находилась в приподнятом настроении. Она пела и танцевала на кухне. Жена Преснякова показала свою моложавую маму Нину Антоновну. Она помогала ей готовить.

Наталья надела красный фартук и стала замешивать тесто. Как оказалось, для праздничного стола она собралась приготовить несколько блюд.

«Сегодня в планах пирожки с капустой и яблоками, холодец, селедка под шубой», — похвасталась звезда.

У плиты отметилась ее старшая сестра Татьяна. Не пропустила готовку и сестра-двойняшка артистки Юлиана. В итоге вскоре Подольская похвасталась тем, какая у нее получилась селедка под шубой. А вот Пресняков, по всей видимости, в это время играл с сыновьями.

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