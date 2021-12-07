«Красивая Натусичка»: сын Орбакайте предстал на съемках с братом, бабушкой и Подольской

Никита Пресняков на новогодних съемках смог поиграть с младшим братом. К слову, его сопровождала жена Алена Краснова

В этом году Кристина Орбакайте исполнилось 50 лет. Еще весной она приехала в Россию и отпраздновала юбилей с родными. Певица не скрывает, что ей нравится проводить время с родными.

Она смогла поддержать сына Никиту Преснякова, который теперь играет в театре. Также внук Примадонны в этом году принимал участие в «Ледниковом периоде», но не прошел в полуфинал.

Теперь Орбакайте часто выходит в свет. Оа посещает разные мероприятия. 6 декабря на новогодних съемках оказался и Никита, хотя он старается избегать подобных мероприятий. А вот на этот раз ему компанию составила не только жена Алена Краснова, но и мачеха Наталья Подольская, которая была в белоснежном платье.

Внук Аллы Пугачевой играл с младшим братом Артемием. Рядом сидела его бабушка по папиной линии Елена Преснякова. Она была в блестящем платье и сапожках.

«Сидят два брата! Снимаем новогоднюю программу целый день. Красивая Натусечка, Леночка!» — поделилась Алена.

Поклонники были восхищены теплыми отношениями Никиты с братом. Многие также отметили, что у него очень красивая бабушка. «Какая компания», «Никита всегда ладил с детьми, «Вот это наряд у Елены! Она еще даст всем фору», «Какой семейный подряд», «Какие все красивые», «Наталья всегда такая женственная», «Никита возмужал», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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