«Подарки забыла, если честно»: Кудрявцева запечатлела разговор с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она работает на ТВ большую часть жизни. Лера брала интервью у самых популярных представителей театра, кино и эстрады.

При этом одно время она встречалась с Сергеем Лазаревым, но до свадьбы дело не дошло. Но уже после 40 лет блондинка обрела счастье с хоккеистом Игорем Макаровым. У супругов подрастает дочка Мария.

В декабре у Леры много работы. Она ведет не только передачи, но и новогодние концерты. Но телеведущая не пропустила первый утренник дочки в садике. А также не раз гуляла с ней и каталась на санках. Теперь блондинка запечатлела разговор с малышкой. Мария надела шапочку Деда Мороза и решила притвориться, что это она развозит подарки детям.

«А вы Дед Мороз?» — спросила Кудрявцева. «Да!» — ответила кроха. «А вы нам подарки привезли?» — спросила звезда. «Подарки забыла, если честно», — заявила Мария. «Ну как это? Забыли… Дед Мороз с подарками ходит», — наигранно возмутилась телеведущая. «Ну забыл! Я просто к вам пришел поздороваться», — пояснила девочка. «Ну здравствуйте, Дед Мороз! Как вы поживаете?» — подыграла Лера. «Хорошо, только все время забываю…» — сказала малышка.

Поклонники восхитились тем, какой артистичной растет дочка телеведущей. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая классная», «Ну что за чудо», «Глаза эти, прелестная», «Ну красотка», «Маме не скучно», «Какой диалог», «А она умеет отвечать», «Сколько искренности», «Восхищает», «Дочка у вас чудесная», — прокомментировали пост подписчики.

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