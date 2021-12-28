«Давай ты тоже, мам! Плюхнись!»: Кудрявцева показала, как дочка в пуховике извалялась в сугробе

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она работает на телевидении больше 20 лет. Блондинка ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». При этом она успела построить и свою личную жизнь.

Примечательно, что после расставания с Сергеем Лазаревым она обрела счастье с Игорем Макаровым. У пары подрастает трехлетняя дочка Мария. Именно ей пара посвящает все свободное время.

В декабре Кудрявцева часто ездит на съемки и ведет концерты. Но недавно телеведущая побывала на утреннике дочки, где девочка сыграла снежинку. А вот после работы блондинка зачастую гуляет с наследницей.

На этот раз она поделилась кадрами с новой прогулки. Лера засняла, как Мария в розовом пуховом комбинезоне гуляет с мамой и близкой подругой.

«Ой, Маша!» — сказала девушка. «Ноги!» — приказала малышка. «Ты решила меня закопать. Маша, так медведи согреваются, делают берлогу», — рассказала ей подруга Леры.

«Где они? Глаза в снегу? Давай, раз, два и плюх», — спросила дочку мама. «Давай ты тоже, мам! Плюхнись! Хочешь?» — предложила кроха.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие одарили ее комплиментами. Дочка телеведущей многих сразила своим обаянием.

«Директором будет! Всех построит! Умница!», «Мария Игоревна просто чудо какое-то», «Какая она у вас прикольная», «Машенька просто чудо», «Сладкий ребенок», «И маме предложила повеселиться», — прокомментировали пост подписчики.

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