«Чуть парик не слетел»: Лера Кудрявцева публично оконфузилась из-за Сергея Лазарева

Лера Кудрявцева уже длительное время счастлива в браке с Игорем Макаровым. Они растят дочку Марию. Но раньше телеведущая встречалась с Сергеем Лазаревым.
Они демонстрировали настоящую идиллию, но до свадьбы дело так и не дошло. Лера сохранила с ним дружеские отношения. Порой они даже вместе работают. Бывают моменты, когда бывшие возлюбленные шутят друг над другом.
4 декабря Лера и Сергей были ведущими «Песни года». Весь день они провели месте. Еще в гримерке певец заметил, что его коллега в Меховых сапогах. Он предложил ей прям в них и вести концерт. Но в итоге 50-летняя телеведущая предстала на публике в черном эффектном платье. Но без конфузов не обошлось во время мероприятия.
«Я, кстати, не понял что это подводка, потому фамильярно себя немножко повел», — покаялся артист.
«Ты еще и тупенький немножко», — в шутку сказала Лера.
«Это уже антиреклама! Вынь этот ужасный цветок из волос! Ой» — сказал певец и убрал цветок из прически соведущей.
Однако в этот момент он осознал, что случился конфуз. Сергей выдрал клок волос у своей напарницы.
«Чуть парик не слетел», — сказал он.
После этого артист на корточках ушел в сторону. Не могла сдержать смех и сама Кудрявцева. В это время Лазарев держал в руках пучок волос, которые возможно были частью так называемых трессов, которые прикрепляются, чтобы придать объем прическе.
«Это очень смешно! Не снимайте», — обратилась звезда к публике.
В итоге певец от смеха упал на колени прямо на сцене.
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