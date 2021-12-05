«Чуть парик не слетел»: Лера Кудрявцева публично оконфузилась из-за Сергея Лазарева

Певец хотел поправить прическу экс-возлюбленной, но в итоге у него в руках оказался пучок волос. Прямо на сцене он залился смехом.

Лера Кудрявцева уже длительное время счастлива в браке с Игорем Макаровым. Они растят дочку Марию. Но раньше телеведущая встречалась с Сергеем Лазаревым.

Они демонстрировали настоящую идиллию, но до свадьбы дело так и не дошло. Лера сохранила с ним дружеские отношения. Порой они даже вместе работают. Бывают моменты, когда бывшие возлюбленные шутят друг над другом.

4 декабря Лера и Сергей были ведущими «Песни года». Весь день они провели месте. Еще в гримерке певец заметил, что его коллега в Меховых сапогах. Он предложил ей прям в них и вести концерт. Но в итоге 50-летняя телеведущая предстала на публике в черном эффектном платье. Но без конфузов не обошлось во время мероприятия.

«Я, кстати, не понял что это подводка, потому фамильярно себя немножко повел», — покаялся артист. «Ты еще и тупенький немножко», — в шутку сказала Лера. «Это уже антиреклама! Вынь этот ужасный цветок из волос! Ой» — сказал певец и убрал цветок из прически соведущей.

Однако в этот момент он осознал, что случился конфуз. Сергей выдрал клок волос у своей напарницы.

«Чуть парик не слетел», — сказал он.

После этого артист на корточках ушел в сторону. Не могла сдержать смех и сама Кудрявцева. В это время Лазарев держал в руках пучок волос, которые возможно были частью так называемых трессов, которые прикрепляются, чтобы придать объем прическе.

«Это очень смешно! Не снимайте», — обратилась звезда к публике.

В итоге певец от смеха упал на колени прямо на сцене.

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