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«Фигурка — восторг!»: Валерия в прозрачном комбинезоне засветила свои прелести в шоу «Маска»

Певица для праздничного выпуска перевоплотилась в ангела. Она спела с Филиппом Киркоровым.

«Фигурка — восторг!»: Валерия в прозрачном комбинезоне засветила свои прелести в шоу «Маска»
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Валерия является народной артисткой России. В свое время ее песня «Часики» стала хитом. И даже в 53 года она не перестает работать. Артистка любит экспериментировать с образами.

Жена Иосифа Пригожина носит как мини-юбки, так и роскошные вечерние платья. Лишь иногда певица показывает пикантные части тела. В декабре она успела не только выступить на новогодних концертах, но и сняться в шоу «Маска».

Она несколько лет является членом жюри в этом шоу. На этот раз не только таинственные участники, но и сама Валерия выступит на сцене. Она поделилась уникальными кадрами, подогрев интерес зрителей.

Для одного из номеров певица облачилась в прозрачное боди с узором и огромными крыльями. В костюме ангела она спела с Филиппом Киркоровым. Артистка показала красоту фигуры.

Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

«Самый рейтинговых проект современного телевидения, который полюбили зрители самых разных возрастов —от младенцев до людей почтенного возраста. Специальный новогодний выпуск шоу „Маска“ на канале НТВ 31 декабря начнется в 20.22», — поделилась звезда.

«Автор моего фантастического костюма на первых фото израильский дизайнер Алон Селезнев», — похвасталась она.

Не только поклонники, но и друзья одарили певицу комплиментами. «Фигурка — восторг!» — заявил Александр Васильев.

«Ты леди Совершенство», «Как красиво!! Статуэтка!», «Какая вы там шикарная, как голливудская суперзвезда», «Невероятно красивая», «Так выглядеть в 53! Ох», — прокомментировали пост подписчики.

Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

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