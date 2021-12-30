Валерия является народной артисткой России. В свое время ее песня «Часики» стала хитом. И даже в 53 года она не перестает работать. Артистка любит экспериментировать с образами.

Жена Иосифа Пригожина носит как мини-юбки, так и роскошные вечерние платья. Лишь иногда певица показывает пикантные части тела. В декабре она успела не только выступить на новогодних концертах, но и сняться в шоу «Маска».

Она несколько лет является членом жюри в этом шоу. На этот раз не только таинственные участники, но и сама Валерия выступит на сцене. Она поделилась уникальными кадрами, подогрев интерес зрителей.

Для одного из номеров певица облачилась в прозрачное боди с узором и огромными крыльями. В костюме ангела она спела с Филиппом Киркоровым. Артистка показала красоту фигуры.

«Самый рейтинговых проект современного телевидения, который полюбили зрители самых разных возрастов —от младенцев до людей почтенного возраста. Специальный новогодний выпуск шоу „Маска“ на канале НТВ 31 декабря начнется в 20.22», — поделилась звезда. «Автор моего фантастического костюма на первых фото израильский дизайнер Алон Селезнев», — похвасталась она.

Не только поклонники, но и друзья одарили певицу комплиментами. «Фигурка — восторг!» — заявил Александр Васильев.

«Ты леди Совершенство», «Как красиво!! Статуэтка!», «Какая вы там шикарная, как голливудская суперзвезда», «Невероятно красивая», «Так выглядеть в 53! Ох», — прокомментировали пост подписчики.

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