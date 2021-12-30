«Добавила нотку бунтарства»: Валерия в пышной юбке из фатина и корсете выступила на публике

Валерия выступает на сцене большую часть жизни. Примечательно, что она примкнула к тем артисткам, которые следят за своей фигурой. Певица может похвастаться подтянутой фигурой.

Она не боится экспериментировать с имиджем, а также с образами. Зачастую Валерия предстает в женственных образах. Она носит как вечерние платья, так и костюмы. Звезда предпочитает подчеркивать свои достоинства.

С наступлением декабря у Валерии много выступлений. Накануне она отметилась в невесомом платье с блестками. А вот на корпоративе певица выступила в наряде, который напомнил героиню известного фильма Кэрри Брэдшоу.

Примечательно, что она облачилась в белую фатиновую юбку и черный корсет, надетый поверх рубашки. Звезда исполнила свои хиты. Публика восхитились тем, ка кона выглядит.

Многие осыпали артистку комплиментами. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Не удачное видео, невозможно разглядеть ткани, текстуры, а это очень важно, чтобы определить образ, как трендовый. Однако, мы видим, что Валерия подчеркнула талию, корсетом. Женственности добавляет юбка. Есть украшение на шее. Рубашка под корсетом — это такой классический пример актуальной сейчас многослойности. Не могу рассмотреть обувь, если она на плоском ходу, то вообще супер — потому что Валерия добавила нотку бунтарства выдержанному женственному образу», — отметил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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