«Фигура смотрится еще более хрупкой»: Валерия в мини-платье цвета «взбесившейся Барби» выступила на сцене

Валерия выступает на публике большую часть жизни. Она уже давно получила звание народной артистки России. В 53 года певица продолжает выступать. Она следит за фигурой и не боится экспериментировать с образами.

С наступление декабря артистка показала множество образов. Она выходила в свет в брючных костюмах и гуляла по столицу в модной шубке. За последние дни звезда продемонстрировала ряд новогодних луков. Для одного из выступлений Валерия выбрала серебристое платье миди с акцентом на талии.

Если выбирать из двух образов, то Валерия в платье цвета фуксии выглядит более выигрышно за счет объемов. На контрасте фигура певицы смотрится еще более хрупкой и стройной. Образ открывал ее плечо.

Наряд дополнили босоножки в тон на толстом каблуке. Артистка спела свои хиты, а потом позировала у елочки. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Поклонники восхитились элегантным образом.

А вот уже на другом мероприятии Валерия вышла на сцену в мини-платье цвета взбесившейся Барби. Наряд с рукавами-фонариками подчеркнули ее талию. Она была в туфелька-лодочках в тон. Артистка сделала акцент на стройных ногах. На этот раз фанаты были восхищены ее аутфитом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Валерия в серебристом платье выглядит как героиня зимних сказок. Снежная Королева такая. Хочется больше жизни. И как раз платье цвета фуксии отвечает этим требованиям. Оно выигрышно село по фигуре, добавляя объема там, где нужно. Чего, кстати, не сделало серебристое платье. Тут не правильно расположен объем. Не очень удачно показывает фигуру Валерии. А вот яркий наряд — в нем все сложилось и объем, и длина и характер кроя. Платье цвета фуксии — идеально!» — сказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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