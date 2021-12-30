«Свой вареник засветила»: Кристина Асмус без штанов свела с ума поклонников

Кристина Асмус является известной актрисой. Она прославилась после съемок в сериале «Интерны». Но потом Кристина отошла от образа хорошей девочки. Она вызвала резонанс, когда снялась в откровенной постельной сцене для фильма «Текст».

А потом актриса развелась с Гариком Харламовым. она стала одеваться более откровенно и даже попробовала свои силы в качестве ведущего шоу «Золото Геленджика».

По словам Асмус, ее сердце не свободно. При этом она зачастую публикует пикантные кадры. Ранее актриса устроила танцы в мини-шортах. Также она не стеснялась позировать в одном полотенце.

А вот 29 декабря артистка запечатлелась в шелковой рубашке от пижамы и меховых тапочках. При этом Кристина задрала ногу, засветив свои бедра. Она поразила поклонников ракурсом, так как едва не засветила все свои прелести.

«Я не отдыхала 2 года. Выходных не было столько же. Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ниче не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация к слову „выходной“» — поделилась звезда.

Поклонники были взбудоражены тем, какое фото опубликовала актриса. Одни восхитились ее формами, а другие осудили Асмус за такой поступок. «Опять полуголая», «Прикрой вареник», «Что за пошлые фотки ты публикуешь?», «Смотря на это не верится, что у тебя есть мужик», «Да, привлекаешь внимание, как можешь», «Свой вареник засветила», — прокомментировали пост подписчики.

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