«Пирожок прикрой»: Асмус в облегающих лосинах выставила свою «сдобу» в прыжке

Кристина Асмус является известной актрисой. Прославилась она после выхода сериала «Интерны». Примечательно, что тогда Кристина играла скромную девушку. Однако в новых проектах она показала свою раскованность.

После фильма «Текст» многие осуждали артистку за постельные сцены. Примечательно, что год назад она развелась с Гариком Харламовым. После этого звезда стала примерять более откровенные образы.

Не так давно Асмус устроила танцы в мини-шортах, а также запечатлелась в одном полотенце. А вот теперь она решила вспомнить свое спортивное прошлое. Актриса облачилась в топ и алые лосины в облипку. Наряд подчеркнул все изгибы ее фигуры. Она попросила свою сестру Карину запечатлеть ее прыжок.

«Она его сделать не может, а Карина — мастер спорта по художественной гимнастике. Я не делала этот прыжок лет 15 лет, но он мне не кажется очень сложным», — сказала звезда.

Асмус повернулась спиной к камере и совершила прыжок, поджав колени к груди. При этом она не размыкала свои руки. Актриса засветила свою пятую точку во всей красе. Она призналась, что ее нужно подкачать в спортзале.

А вот поклонники восхитились ее фигурой. Но некоторые посчитали, что видео слишком пикантное. «Вид из окна классный», «Ты хорошо прыгнула», «Пирожок прикрой», «Ну орешек хороший», «Вот вы себя любите показывать», «Засветила вареник», «У вас все наряды такие откровенные», «Гарика опять маните?» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.