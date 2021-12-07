«Ну какова»: полностью обнаженная Асмус прикрыла свои прелести полотенцем после душа

Кристина Асмус уже длительное время выступает на публике. Она не скрывает, что много времени уделяет своей внешности. Благодаря сериалу «Интерны» актриса прославилась, но потом она все чаще стала сниматься в фильмах с откровенными сценами.

После картины «Текст», где Кристина засветилась в пикантных постельных кадрах, она рассталась с Гариком Харламовым. Потом артистка стала также экспериментировать с имиджем.

В последнее время экс-жена Харламова часто выходит в свет. Она старается носить сдержанные наряды. Но порой актриса публикует весьма пикантные кадры в соцсети. На этот раз она предстала обнаженной перед камерой, намыливая тело в душе.

Кристина прикрыла обнаженные прелести полотенцем и в итоге продефилировала в платье с разрезом и жакете. Наряд позволил ей блеснуть бедрами.

«Я обожаю принимать душ! Могу и по несколько раз в день. И обожаю всевозможные гели для душа и обязательно много пены! У меня прям в душе штук 15 стоит всяких баночек! Единственный минус — кожа адски сохнет!» — рассказала звезда.

Поклонники были взбудоражены увиденным. многие посчитали видео слишком вульгарным. «О, я такая же», «Опять голая? Ну что за дела», «Ну какова», «Гарика уже не заманишь», «Так пикантно», «А почему в полотенце! После твоих фильмов можно и без», — прокомментировали пост подписчики.

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