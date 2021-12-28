«Лицом в снег и сдобой кверху»: Муцениеце в мини-бикини блеснула упругими формами после бани

Агата Муцениеце снимается в кино больше 10 лет. Поклонники полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа». Она не скрывает, что для нее этот проект стал знаковым. Там артистка встретила Павла Прилучного.

Они почти 10 лет прожили в браке, но год назад развелись. Если первое время Агата сильно переживала, то потом ее стали приглашать на съемки в новые фильмы и шоу.

Недавно Агата завершила съемки в «Ледниковом периоде». Она призналась, что похудела на 10 килограммов. Обычно актриса в вечерних нарядах предстает на ковровых дорожках.

На этот раз она показала, как проводит выходные. Бывшая жена Прилучного уехала за город, где попарилась в баньке. Муцениеце в лимонном мини-бикини выбежала на улицу. Она решила не обтираться снегом, а нырнуть в сугроб.

Актриса не только засветила упругие формы, но и окунула бюст в снег. При этом она показала во всей красе свою пятую точку. После этого намокшая Агата побежала обратно в баню.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили маму двоих детей комплиментами. «Ну что за красотка», «Какая вы крутая», «Ой, вот это орешек», «Какая вы горячая девушка», «Лицом в снег и сдобой кверху», «Ну как хороша», «Идеальная фигурка», «Самый смак», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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