«Ох, вот это ложбинках греха»: Муцениеце в тонком платье игриво засветила налившийся бюст

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она удивляется, когда поклонники вспоминают ее по роли в сериале «Закрытая школа». Почти 10 лет она прожила в браке с Павлом Прилучным, с которым познакомилась на съемках.

Но в прошлом году они развелись. Примечательно, что актриса теперь сама воспитывает двоих детей. При этом она успевает сниматься в новых проектах и похудела на 10 килограммов.

По мнению поклонников, Муцениеце даже одеваться стала женственнее. Она регулярно выходит в свет в вечерних платьях. А на шоу «Ледниковый период» актриса предпочитала подчеркивать свои формы.

27 декабря она смогла провести время дома. Бывшая жена Прилучного засняла себя рядом с елочкой. Агата предстала в тонком принтованном платье-сорочке. На плечи она накинула жакет.

Артистка засветила глубокое декольте. Она поздравила подписчиков, демонстрируя налившийся бюст Муцениеце не стала прикрывать достоинства фигуры.

Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Агата, вы прям расцвели», «Какая хорошенькая», «Платье идеально сидит», «Ох, вот это ложбинках греха», «Ну просто пушка», «Сколько в вас женственности», «Нереально хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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