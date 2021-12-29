Спела для толпы поклонников: Орбакайте в блестящей тунике предстала на публике в Краснодаре

Кристина Орбакайте является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что в начале творческого пути ей было непросто. Так как родилась Кристина в звездной семье, ее сравнивали с мамой Аллой Пугачевой.

Но уже юности она показала свой актерский талант, а потом стала звездой сцены. В этом году Кристина часто выходит в свет. Она успевает сниматься в новогодних шоу и уделять время дочке Клавдии.

Примечательно, что Орбакайте не отказывается от поездок. Не так давно она побывала в Надыме, где не побоялась прогуляться на морозе. А вот 29 декабря певица приехала в Краснодар. Еще в аэропорту она запечатлела себя в шарфике и черном пальто. Артистка на специальном транспорте спешила на рейс.

Как оказалось, Кристина прилетела, чтобы представить свой новый парфюм. Она оказалась в торговом центре, где собралась толпа ее поклонников. Певица облачилась в шелковую блузку и блестящую тунику. Она спела прямо в магазине. Поклонники не только подпевали, но и выкрикивали ее имя.

Пользователи Сети пришли в восторг от того, как выглядит Орбакайте, а также от ее теплого общения с фанатами, которые не оставили ее без оваций. «Какая классная, ну просто богиня», «Какая роскошная», «Ох, как атмосферно», «Кристина такая простая, такая своя», «Очень круто!», «Как вас любят», «Не каждая артистка вот так выйдет к народу, класс», — прокомментировали пост подписчики.

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