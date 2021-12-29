Орбакайте запечатлела, как дочка в пуховике-баллоне и шапке с помпоном катается на ГУМ-катке

Клавдия Земцова и позанималась фигурным катанием, и покаталась с горки.

Кристина Орбакайте в этом году возобновила гастроли. Она почти все время проводит в Москве. Так как артистка ранее отпраздновала 50-летие, она решила не пропускать важных событий.

Не так давно Кристина снялась в новогоднем концерте и посетила премии. А вот на шоу «Угадай мелодию» певица пришла с дочкой Клавдией, которая проводит каникулы с родными. В этом году она стала чаще выходить в свет в компании родительницы.

Примечательно, девятилетняя дочка Орбакайте успевает гостить у бабушки. Недавно она поиграла с Лизой и Гарри. А вот 29 декабря утро внучки Аллы Пугачевой началось с прогулки. Девочка отправилась в центр Москвы.

Там она покаталась с друзьями на ГУМ-катке. Клавдия предстала в ярком пуховике-баллоне и шапке с помпоном. Она уверенно каталась на коньках. А вот потом малышка уже стала кататься с горки.

Кристина запечатлела, как ее дочка эпично скатилась на надувном круге и слетела с него. Клавдия не смогла удержаться. У певицы получились эпичные кадры.

«Клавочка», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как умеет веселиться внучка Пугачевой. Многие отметили, что она унаследовала лучшее от родителей.

«Как классно», «Вот это каникулы! Счастливое детство», «Какая она крутая», «Малышка растет просто огненной», «Как она похожа на папу, но обаяние мамино», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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