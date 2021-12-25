Вся в белом: Пугачева в длинной шубке и шапке-ушанке вместе с Лизой и Гарри полюбовалась салютом

Максим Галкин и Примадонна устроила праздник в замке в деревне Грязь. Вечером салют озарил небо над всем поселком.

Алла Пугачева недавно отпраздновала годовщину со дня свадьбы с Максимом Галкиным. Ранее она признавалась, что не считает штамп в паспорте важным, но они решили сделать все как нужно, чтобы н давать повод злым языкам.

У супругов подрастают дети Лиза и Гарри. Малыши уже ходят во второй класс. Родители все чаще берут их с собой на мероприятия и в гости к друзьям. Но на этот раз Пугачева и Галкин устроили праздник для одноклассников двойняшек прямо у себя дома.

Примечательно, что для детей были приглашены аниматоры. Они ходили из комнаты в комнату и играли с малышами, предлагая им разные конкурсы.

Лиза с радостью во всем участвовала, а Гарри даже взял с собой фотоаппарат. С ними была и внучка Примадонны Клавдия. После праздничного ужина они вышли на улицу, чтобы поводить хоровод у елки в саду. Для всех стал большим сюрпризом фейерверк.

Алла Борисовна вышла на улицу в белоснежной шуб макси из песца. Она такж надела шапку-ушанку. Рядом с ней был сын, а дочка даже с нежностью прильнула к маме.

Все дели смогли повеселиться. По словам Галкина, у двойняшек очень дружный класс. Поклонники восхитились тем, какой праздник устроили артисты для детей. Многие также отметили, что Примадонна в 72 года выглядит роскошно. Ее осыпали комплиментами.

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