Идеальный монохром: Бородина в ультрамодном пуховике-дутике похвасталась лифтолуком

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». Она работает на проекте с момента ее основания. Для многих участников телеведущая стала второй мамой, к которой можно обратиться за советом.

Примечательно, что еще недавно она могла похвастаться крепкой семьей. Ксения была в браке с Курбаном Омаровым. Но они расстались минувшим летом. Теперь лишь ради дочки Теоны экс-супруги поддерживают общение.

Поклонники заметили, что за последнее время Ксения преобразилась. Она стала одеваться более женственно. Более того, после участия в проекте «Ледниковый период» телеведущая постройнела.

Примечательно, что она теперь то и дело носит короткие платья. Также Бородина часто хвастается обновками. На этот раз она запечатлелась в спортивных брюках и черном пуховике-дутике.

«Протрите лифт», — написала звезда.

Сама звезда живет в большом загородном доме. Но в последнее время она регулярно хвастается лифтолуками. Фанаты подозревают, что она наведывается к тайному возлюбленному. Новый образ Ксении многие одарили комплиментами. К слову, пуховики-дутики в тренде. Лиза Арзамасова, Стеша Маликова, Ани Лорак, Ольга Бузова и другие известные персоны тоже их носят.

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