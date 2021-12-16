Ани Лорак в ультрамодном пуховике-баллоне с камуфляжным принтом отметилась в Минске

Певица приехала в один из своих любимых городов, чтобы дать концерт. Она похвасталась лифтолуком.

Ани Лорак является одной из самых высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Она привыкла много работать. Не так давно певица отпраздновала 43-летие. Примечательно, что Лорак может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.

Она не скрывает, что регулярно занимается спортом. При этом не только на сцене, но и в обычной жизни ей нравится выглядеть женственно и стильно.

С наступлением зимы Лорак часто хвастается теплыми обновками. Накануне она покрасовалась в белоснежном пуховике и ботинках «челси».

Наряд оттенил ее загорелую кожу. А вот 16 декабря артистка прилетела в Минск. На этот раз она покрасовалась в самолете, а потом уже в лифте. Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. Ред.) уже позировала в модном пуховике-бадлоне с камуфляжным принтом и джинсах.

«Любимый Минск, ну что? До встречи сегодня!» — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. Примечательно, что дутые пуховике в тренде в этом сезоне. Она также поддержала стиль милитари.

«Вы такая красивая!», «Божечки, что за принцесса такая? Ваша улыбка — это лучшее, что может быть», «Выглядите восхитительно, в принципе, как и всегда», «Боже какие фото! Что за лапочка! Каролиночка, ну какая же вы прекрасная, не налюбоваться», «Пуховик крутой», — прокомментировали кадры подписчики.

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