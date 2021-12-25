Бородина в мини-платье цвета «взбесившейся Барби» с открытым плечом пришла с дочками на праздник

Ксения Бородина знакома публике, так как уже давно ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Обычно телеведущая предпочитала все свободное время посвящать семье.

Но в этом году она развелась с Курбаном Омаровым. Примечательно, что после этого звезда стала чаще видеться с подругами и посещать светские рауты. А недавно она отметила день рождения дочки Теоны.

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Уже по-традиции, с утра именинница получила много подарков, увидела дом в шариках и услышала поздравления родных. Вторую часть дня она провела с папой, гуляя по «Детскому миру».

А вот в субботу, 25 декабря Бородина закатила большую вечеринку в честь шестилетия наследницы. На этот раз она облачилась в мини-платье с открытым плечом и бантом. Кукольный наряд цвета взбесившейся Барби дополнили туфли.

Телеведущая привела на вечеринку дочек. Именинница была в пышном черном платье, а ее сестра Маруся в серебристой мини-юбке и блузке. Аниматоры встретили их вместе с гостями. Кульминацией вечера стал огромный торт в виде медведя с маленькими фигурками людей. А потом выступила для всех Клава Кока.

Ксения успевала уделять внимание детям, а также веселилась с подругами. Поклонники восхитились тем, какой она устроила праздник. «Ну просто супер», «Какая вы стильная», «Вот это мама», «Теона прям принцесса», «Как вы каждый год заморачиваетесь», «Сразу видно, как любите кроху», — прокомментировали кадры подписчики. А вот Курбан на этот раз на празднике не был.

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