«Ну что за белый налив»: Агата Муцениеце в лифчике засветила намокший бюст в бане

Бывшая жена Павла Прилучного не скрыла родину в ложбинке. Она поразила поклонников постройневшими формами.

Агата Муцениеце уже длительное время строит карьеру актрисы. В ее копилке десятки разных ролей. Недавно она снялась в комедии «Честны развод» с Александром Робаком.

К слову, артистка с латвийскими корнями год назад в настоящий жизни пережила развод с Павлом Прилучным. Она не стала грустить, а начала еще больше работать. Поклонники заметили, что звезда преобразилась и стала выглядеть еще женственнее.

В конце года Агата не раз появлялась на публике. Она облачилась в костюмы и вечерние платья. После участие в шоу «Ледниковый период» актриса значительно похудела.

За пару дней до Нового года она решила отдохнуть с подругами в бане. На видео бывшая Прилучного то купается в бассейне, то ныряет в снег, чтобы остудиться. При этом она была в лимонном мини-бикини.

А на кадрах из бани Муцениеце засветила округлый бюст. Она намокла от температуры. Актриса блеснула красотой свои точеных форм.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Поклонники адресовали ей сотни комплиментов. «Безумно сексуальная», «Идеальная форма», «Ну что за белый налив», «Пашка зарыдал», «Фигурка кукольная», «Агата, вы просто бомба», «Ложбинка просто манящий кратор», «Мушка такая пикантная», «Намокла, крошка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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