«Намочила свой пельмешек»: Муцениеце в бикини эротично зашла в воду, оголив прелести

Агата Муцениеце является популярной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. Примечательно, что долгое время актриса была счастлива в браке с Павлом Прилучным. У них подрастают дети, но год назад пара распалась.

Для артистки это было сложным периодом, но потом она стала сниматься в новых проектах. Поклонники заметили, что звезда даже одеваться стала более женственно.

В последнее время Агата регулярно появляется на публике. Она снималась в «Ледниковом периоде». Даже на льду порой актриса блистала в смелых образах. А теперь она приехала в баню. Бывшая Прилучного попарилась в баньке, а потом окунулась в бассейн.

На новом видео Муцениеце в желтом мини-бикини эротично заходит в воду. Она засветила не только ложбинку, но и упругие бедра.

«Провожаем 2021», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Фигура просто супер», «Сразу видно — в поиске», «Хорошенькая», «Шикарна, впрочем, как и всегда», «Намочила свой пельмешек», «Богическая», «Развелась — похорошела», «Богическая», «Ах, эта родинка меня с ума свела», «Синяк или засос на ягодичке?», «Как вы прекрасны», — прокомментировали пост подписчики.

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