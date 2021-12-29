«Ух! Эта девочка просто ураган»: Брежнева в леотарде с открытой спиной подразнила изгибами фигуры

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она уже давно строит сольную карьеру. Примечательно, что певица счастлива в браке с Константином Меладзе. Пара порой выходит в свет вместе.

Но самые яркие образы она показывает на сцене. В этом году артистка успела отдохнуть в Италии и Греции. В декабре блондинка то и дело выступает. Она не скрывает красоту фигуры.

Но на этот раз Вера поделилась летним кадром. Она решила показать, как отдыхала. Певица позировала у бассейна в леотарде. Наряд с открытой спиной подчеркнул каждый изгиб ее тела.

Вера грациозно обнажила свои прелести. она подчеркнула точеные формы, сидя у бассейна. Брежнева уже искупалась, купальник облегал ее бедра. А вот волосы звезда распустила. Пикантный снимок взбудоражил поклонников.

Многие отметили, что в 30 лет не все так выглядят. Многие осыпали жену Меладзе комплиментами. «Красотка, прям не могу», «Прелестная»,, «Какая идеальная фигура», «Вера, с годами только хорошеет», «Ух! Эта девочка просто ураган», «Какие сочные формы», «Хочется с вами туда на курорт», «Ну прям роковая блондинка», «Сколько женственности», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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