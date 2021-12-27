«Идеальный праздничный вечер»: Вера Брежнева вышла в свет с Константином Меладзе

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит выступать на сцене. Для каждого появления на публике она подбирает себе новые образы. Ей нравится выглядеть женственно.

Артистка признавалась, что любит качественную одежду. Более того, она носит только то, что хорошо сидит на ее фигуре. Обычно звезда предпочитает в обычной жизни носить более спокойные и актуальные луки.

В последнее время Вера все чаще делится семейными кадрами. Она счастлива в браке с Константином Меладзе. Но они почти не появляются вместе на публике. Однако недавно композитор встретил жену после концерта.

А 27 декабря они провели вечер вместе. Примечательно, что влюбленные отправились в Московскую консерваторию. Они насладились живой музыкой. Пара даже сделала совместное селфи. Брежнева была в черном костюме и с распущенными волосами. Она отказалась от макияжа.

«Идеальный праздничный вечер. Подарок моему музыканту», — отметила звезда.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие заметили, что певица без косметики выглядит еще моложе.

«Ну что за пара», «Какая счастливая», «Какие милые», «Вера, как всегда бесподобна», «Ну просто прелесть», «Выглядите превосходно», «Сколько счастья в таком фото», «Как редко вас видим вместе», «Новогоднее волшебство», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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