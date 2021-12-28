Для Лизы внучка Аллы как сестра! Пугачева накормила своих девочек на кухне вермишелью с оливками

Алла Пугачева в интервью YouTube-проекту «А поговорит?» призналась, что в юности мама баловала ее домашними эклерами. Этот десерт, к слову, просто обожал и маленький Максим Галкин. Кроме того, Примадонна любила перекусить отваренными сосисками, свежим хлебом с маслицем. Никаких особых деликатесов она не просила. Также певица воспитывает и своих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу.

К примеру, на кухне в родовом гнезде в подмосковной деревне Грязь Алла Борисовна угощала своих маленьких второклассников (двойняшки учатся в элитной гимназии, — Прим. ред.) и их девятилетнюю племянницу Клаву пустыми макаронами. Дочка Примадонны с аппетитом уплетала вермишель с оливками и свежими огурчиками. А вот куда подевались котлетки? Может двойняшки с внучкой певицы успели их съесть, оставив на тарелке только гарнир?

Кстати, к своей племяннице Лиза Галкина относится скорее как к сестре. Ведь разница в возрасте у девочек не значительная. Чуть меньше двух лет.

«Папусь, смотри, что Гарик придумал! А я сделала! Это «макаронине» (придумала смешное название дочка Аллы. — Прим. ред.)», — похвасталась своим придуманным блюдом Лиза. «Ну класс!» — восхитился Максим. «А теперь покажи, как ты это будешь есть!» — подшутил над сестренкой Гарри.

Кстати, в беседе с братиком Лиза рассекретила, как ласково дома они называют отца — «папусиком».

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