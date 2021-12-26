От страха зажмурилась и завизжала! Лиза Галкина с щечками-яблочками с отцом скатилась с горки

Шоумен Максим Галкин и в программе «Лучше всех!» на Первом канале сниматься успевает, и с горки на санках с детьми гоняет. Восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза остались в полном восторге от воскресных покатушек. Дочка Примадонны решила открыть сезон зимних забав, отправившись вместе с братом покорять снежные склоны. Но не на лыжах или сноуборде, а на снегоходе.

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Муж Примадонны не смог упустить такой великолепный шанс порезвиться в снегу. Максим Галкин явно вспомнил свое детство, усаживаясь за руль своего «снежного авто». Пристроившись рядом с отцом Лиза от страха закрыла глаза и завизжала, когда снегоход тронулся с места. Девочка очень не хотела упасть в сугроб, оказавшись в снегу. Максим, как опытный «пилот», сумел выправить движение и обошлось без эпичного столкновения с кирпичным забором, к которому едва ли не вплотную подъехал их снегоход. В конце «маршрута» Лиза уже довольно смеялась белозубой улыбкой.

Ну а потом к веселой компании присоединился и Гарри. Он уселся на «багажник» и вся троица вихрем пронеслась с горы, по деревне Грезь раздавался только задорный смех малышей и хохот Максима. Вот только Алла Пугачева присоединиться к покатушкам так и не захотела. За кадром отчетливо слышался голос Примадонны, которая подгоняла троицу.

«Ай, не толкай нас», — попросил певицу Максим. «Так, внимание! Давайте, быстрее!» — участвовала в зимних забавах Пугачева.

От активных игр на морозе щечки у Лизы порозовели. Девочка вышла на прогулку в стильном теплом глянцевом комбинезоне, белой шапочке и таком же шарфике. Даже катаясь на снегоходе дочка Примадонны выглядела как маленькая принцесса.

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