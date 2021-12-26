«Едва прикрыла вареник»: Каменских в нюдовом мини-платье и гольфах изящно обнажила прелести

Настя Каменских является украинской исполнительницей. Долгое время она выступала в дуэте с Потапом. Они были одной из самых успешных поющей парой. При этом раньше влюбленные скрывали отношения, но несколько лет назад сыграли свадьбу.

Примечательно, что теперь артистка выступает сольно. При этом она продолжает придерживаться своего стиля в музыке и одежде. Зачастую звезда оголяется или носит откровенные наряды.

Так как приближается Новый год Каменских устроила фотосессию. Она позировала на диване у елки. Певица облачилась в кожаное мини-платье нюдового цвета и гольфы.

Она кокетливо закинула ножку, обнажив бедра. Артистка едва прикрыла прелести фигуры. Настя улыбалась, прикрывая свои интимные места. Платье сползало вверх, подчеркнув округлые формы звезды.

«Конец декабря — это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязанные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда. Которое вот-вот случится. Ведь когда, как не в канун Нового года и Рождества», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. Но некоторые осудили ее за выбор наряда. «Очень красивые фотки, с такой прической совсем другая, образ огонь», «Станочек зачетный», «Шикарна», «Ты прекрасная», «Едва прикрыла вареник», «Ох, какой стыд», «Гольфики такие милые, вы прям девочка», «Бедра опять выставила», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.