«О, пятнистые стринги»: Каменских в тонком платье повиляла мощными ягодицами перед камерой

Настя Каменских уже давно стала популярной певицей. Она не раз снималась в телевизионных шоу и давала концерты в разных странах. Но раньше брюнетка пела в дуэте с Потапом и лишь несколько лет назад начала сольную карьеру.

Она продолжает выпускать заводные треки. При этом артистка поет даже на испанском языке. Она остается верна своему стилю и порой снимает пикантные клипы.

В обычной жизни Каменских тоже не стесняется демонстрировать свою фигуру. Она выбирает смелые наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Недавно певица решила продемонстрировать красоту своего бюста в мини-платье.

А вот на днях артистка сняла видео, на котором решила потанцевать. Настя была облачена в белое тонкое платье миди. Она стала вилять бедрами, выпячивая свою пятую точку.

Жена Потапа засветила нижнее белье с принтом под долматинца. Она показала всю красоту своей фигуры. Поклонники были сражены увиденным. Многие адресовали ее комплиментами и сравнили с американской звездой Ким Кардашьян.

«Ну что за девушка», «Какая красотка», «О, пятнистые стринги», «Это слишком пошло», «Такой объемный орех», «Стринги уже трещат», «Прям очень сочная девушка», «Береги свой бампер», «Ну как налюбоваться», «Стринги в недрах», «Это выглядит эпично», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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