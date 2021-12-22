«Вот это упругость»: Каменских в лифчике выставила напоказ пышные полушария груди

Певица устроила танцы в откровенном наряде. Она не постеснялась родных.

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что следит за своей внешностью. По словам артистки, раньше она весила гораздо больше. Но к свадьбе с Потапом она похудела.

Однако Каменских решила сохранить изюминку. Ее часто сравнивают с американской звездой Ким Кардашьян. Не удивительно, что она предпочитает носить женственные наряды.

В последние дни Каменских часто появляется на новогодних съемках, а также снимается в шоу «Маска». На публике она предстает в соблазнительных образах.

Певица, как оказалось, дома также предпочитает ходит в смелых нарядах. На новых кадрах она сначала покрасовалась в джогерах и лифчике. Настя блеснула пышным бюстом, устроив танцы. Она продемонстрировала ложбинку греха.

Позже певица уже предстала в тонких лосинах. Она встала из-за стола, где сидела ее мама и муж Потап. Каменских наклонилась, выпятив напоказ свою пятую точку. Она удивила своих поклонников смелым поступком. Наряд не скрыл ее пышные бедра.

Поклонники стали писать артистка не только комплименты. Многие раскритиковали ее танцы. «Какие формы», «Ты наша Ким», «Вот это упругость», «Бедра выставила. И это за обедом», «Настя пошла в разнос», «Какие-то дикие танцы», «Настя вот это сдоба у тебя», «Фигурка прям сок», — прокомментировали кадры подписчики.

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