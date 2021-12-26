Черная икра, утка в яблоках: Нетребко в блузке со стразами и брюках в пол устроила с семьей застолье

Оперная дива весь день готовила и сервировала стол. Она призналась, что целый год ждала этого события.

Анна Нетребко является знаменитой оперной певицей. Она регулярно гастролирует по Европе. Не так давно артистка отметила свой юбилей в Москве, а потом отдохнула в Нью-Йорке.

А вот потом больше месяца она провела в Милане, где готовилась к участию в новой постановке. Как обычно, свободное время звезда посвящала родным, то гуляя с сестрой, то с мужем Юсифом Эйвазовым.

Недавно Нетребко вернулась в Вену, где у нее находится квартира. Она украсила елку. Оперная дива всегда трепетно относится к таким событиям. А вот 25 декабря она собрала родных и близких.

Певица приготовила рыбу, а также утку с яблоками, бутерброды с черной икрой и другие блюда. На столе, который был изысканно сервирован, были закуски в ракушках, салаты и горячие блюда.

«У нас сегодня рыба Тамара и утра с яблоками Витя. Мы их назвали», — сказала звезда.

Анна была облачена в брюки в пол с узором и свободную блузку со стразами. Она скрыла изъяны фигуры и вытянула силуэт. Вечер завершился распаковкой подарков. В этом участвовали ее муж Юсиф и сын Тьяго.

«Целый год жду этих зимних праздников! Обожаю эти цвета, свет , запахи, свечи! Когда семья и близкие вместе!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Мои сладкие, с Рождеством! Будьте счастливы!» — написала Хибла Герзмава. «Ох, Тамара хороша, я бы съела кусочек», «Анна, у вас семье ,в доме так красиво и празднично», «Как все красиво и уютно! Здорово», — прокомментировали пост подписчики.

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