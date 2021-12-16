«Вот оно — счастье»: Нетребко в пижаме в полоску украсила свою квартиру в Вене к Новому году

Оперная дива вернулась домой. Она вместе с сыном украсила елку и расставила новогодние статуэтки по всей квартире.

Анна Нетребко славится не только своим сильным вокалом, но и любовью к моде. Певица порой сама рисует картины, реставрирует и расписывает мебель. Она даже выпустила коллекцию сумок со своими рисунками.

Также оперная дива прекрасно готовит и в этом году выпустила свою кулинарную книгу. Последний месяц она провела в Милане, где участвовала в новой постановке и гуляла с сестрой по знаменитым улочкам.

больше по теме Анна Нетребко в шубке из натурального меха и юбке плиссе цвета фуксии вышла на променад в Милане Оперная дива вместе с сестрой принарядилась для прогулки в знаменитом городе.

А вот 16 декабря Анна вернулась в Вену, где уже давно живет. Первым делом она облачилась в принтованный пуховик и вязаную шапку с помпоном.

«Ребят, сегодня у меня счастливый день! Раз в году я иду за елками! Вот оно счастье — елочный базар», — поделилась звезда.

Вскоре она оказалась дома. Певица облачилась в полосатую пижамку с брючками в пол. По всей квартире были расставлены коробки с елочными игрушками, шарами и гирляндами.

У белого камина была установлена большая елка. Ее украшал сын артистки Тьяго. Также там стояла большая статуя в виде Щелкунчика. Анна прошлась по квартире, где можно увидеть золотые шкафы, зеркало в золотой рамке, высокие потолки, мебель в классическом стиле.

На белоснежной кухне появились вазы с рябиной, а также другие украшения. Нетребко призналась, что у нее появилось рождественское настроение.

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