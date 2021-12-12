Все в огнях: Нетребко в пальто с меховым воротником на молнии вышла на променад с сестрой в Милане

Оперная дива провела день с родными. Она увидела, как город преобразился к Рождеству.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных див. Она предпочитает много гастролировать, поэтому ее график расписан на год вперед. Даже во время пандемии артистка провела в своей квартире в Вене только три месяца.

Она была рада вернуться к работе. Не так давно певица отметила юбилей в Москве, а потом отдохнула в Нью-Йорке. Теперь звезда дает концерты в Милане.

Нетребко славится не только сильным вокалом, но и своим чувством стиля. Она наряжается как для сцены, так и в обычно жизни. Недавно певица отметилась у озера Комо в стильном пуховике.

А теперь она прогулялась по Милану с сестрой Натальей. Артистка на этот раз облачилась в черное пальто с белым меховым воротником на молнии. Лук дополнила молочная шапка и яркий макияж.

Анна с улыбкой позировала с сестрой. Они любовались тем, как преобразился город. Везде были гирлянды, нарядные елочки. Оперная дива также отвела итальянской еды в ресторане. А вот муж звезды проводит время в Москве. Юсиф Эйвазов снимается в шоу «Маска».

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие отметили, что она всегда очень яркая. «Аннушка, мы скучаем без вас», «Ну что за дива в мехах», «Как у вас весело», «Красотища», «Сестры так похожи», «Нереальная вы женщина», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.