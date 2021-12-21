Яркое пальто, пуховик-дутик, меха: Анна Нетребко показала шесть зимних лифтолуков

Анна Нетребко является известной оперной артисткой. Она выступала в самых разных странах. Певица привыкла к постоянным гастролям, поэтому во время пандемии она удивилась тому, что смогла три месяца провести дома в Вене.

Теперь оперная дива снова много путешествует. Она не скрывает, что для нее выступления — не только работа, но и счастье. Зачастую звезда предстает на публике.

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Примечательно, что Анна любит наряжаться и в обычной жизни. Не раз ее хвалил Александр Васильев — историк моды. Этой зимой артистка не раз демонстрировала яркие образы. Она решила похвастаться своими лифтолуками.

Певица запечатлелась сначала в пальто цвета фуксии, которое сочетала с меховыми варежками в тон. Также звезда продемонстрировала пальто вишневого цвета с бархатным эффектом, которое сочетала с кожаными перчатками и молочным шарфиком Chanel.

Также у Нетребко оказался пуховик-дутик цвета экрю. Она показала с ним два образа, сначала сочетав с блузкой и шапкой цвета электрик, а потом надев с лимонными брюками. Певица даже была без укладки. Она не побоялась засветить седину. Это лук выглядел менее объемно.

Артистка еще позировала в черном пальто с меховым отстегивающимся воротником и перчатками в горох. Примечательно, что потом этот пуховик она надела с серым пальто более лаконичного кроя и трикотажными рукавами.

«Лифтолук, я думаю, в лифте всегда должно быть зеркало», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как одевается певица. Нетребко осыпали комплиментами. «Похудела Анна. Только краше», «Анна, какая же вы красивая, модная и восхитительная», «Класс! Все луки потрясающие», «Стильная во всем!», «Во всех, вы, душенька, нарядах хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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