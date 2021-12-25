Подчеркнула тонкие щиколотки: Орбакайте в мини-платье с эффектом мерцания «зажгла» на вечеринке

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Более того, она с малых лет снимается в кино. Кристина не скрывает, что на нее была возложена большая ответственность, так как ее мама Алла Пугачева.

Артистка знала, что каждый шаг будет обсуждать, но смогла доказать, что обладает талантом. В этом году она отметила свое 50-летие.й удалось собрать родных и близких на празднике.

В последнее время Орбакайте часто появляется на публике. Она ездит на новогодние съемки и участвует в праздничных концертах. Зачастую с ней выходит в свет дочка Клавдия и сын Дени. А вот накануне Артистка отметилась на вечеринке. Оа выступила в мини-платье с пайетками. Наряд с эффектом мерцания дополнили колготки и туфли на каблуке. Она исполнила свои хиты.

«Просто любите друг друга!» — заявила пвица.

Кристина также танцевала. Она повеселилась вместе со своей командой танцоров. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Позже оказалось, что там находились ее муж Михаил Земцов с дочкой. Остаток вечера они провели вместе в ресторане.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Ну очень стройные ножки», «Как вы обаятельны», «Словно голос Аллы! Очень эффектное выступление», «Любите вы игриво завлечь», «Какая вы роскошная», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.